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Том Аспиналл сделал прогноз на потенциальный бой Кайлы Харрисон с Амандой Нуньес

Том Аспиналл сделал прогноз на потенциальный бой Кайлы Харрисон с Амандой Нуньес
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Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между действующей чемпионкой организации в женском легчайшем дивизионе Кайлы Харрисон против экс-чемпионки в двух дивизионах Аманды Нуньес.

«Как мне кажется, все выглядит так, будто Кайла будет править дивизионом на протяжении долгого времени. Я думаю, с Амандой Нуньес она справится», — приводит слова Аспиналла Middle Easy.

Напомним, Харрисон свой последний бой проводила на турнире UFC 316 в июне 2025 года, где отобрала чемпионский титул у Джулианны Пеньи, победив её болевым приёмом на руку во втором раунде. Сразу после боя в октагон поднялась Нуньес и спортсменки провели дуэль взглядов.

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