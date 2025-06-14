Том Аспиналл сделал прогноз на потенциальный бой Кайлы Харрисон с Амандой Нуньес

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между действующей чемпионкой организации в женском легчайшем дивизионе Кайлы Харрисон против экс-чемпионки в двух дивизионах Аманды Нуньес.

«Как мне кажется, все выглядит так, будто Кайла будет править дивизионом на протяжении долгого времени. Я думаю, с Амандой Нуньес она справится», — приводит слова Аспиналла Middle Easy.

Напомним, Харрисон свой последний бой проводила на турнире UFC 316 в июне 2025 года, где отобрала чемпионский титул у Джулианны Пеньи, победив её болевым приёмом на руку во втором раунде. Сразу после боя в октагон поднялась Нуньес и спортсменки провели дуэль взглядов.