Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Oktagon 72
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Филип Хргович выступит 16 августа в Эр-Рияде

Филип Хргович выступит 16 августа в Эр-Рияде
Комментарии

Один из ведущих супертяжеловесов, хорват Филип Хргович свой следующий бой проведёт 16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где он сразится с 28-летним британским боксером Дэвидом Аделейе. Об этом сообщает The Ring.

Напомним, Хргович свой последний бой проводил в апреле 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над британцем Джо Джойсом, и завоевал титул WBO International.

Что касается Аделейе, то он свой предыдущий поединок провёл в апреле 2025 года, и победил там техническим нокаутом в шестом раунде британского тяжеловеса Джейми Тшикеву. За свою карьеру он провёл 15 поединков и лишь в одном потерпел поражение от ныне действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.

Материалы по теме
Почему великий Кроуфорд — «негодяй»? Говорим со звёздным боксёром Аванесяном
Эксклюзив
Почему великий Кроуфорд — «негодяй»? Говорим со звёздным боксёром Аванесяном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android