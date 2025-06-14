Филип Хргович выступит 16 августа в Эр-Рияде

Один из ведущих супертяжеловесов, хорват Филип Хргович свой следующий бой проведёт 16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где он сразится с 28-летним британским боксером Дэвидом Аделейе. Об этом сообщает The Ring.

Напомним, Хргович свой последний бой проводил в апреле 2025 года, где он одержал победу единогласным решением судей над британцем Джо Джойсом, и завоевал титул WBO International.

Что касается Аделейе, то он свой предыдущий поединок провёл в апреле 2025 года, и победил там техническим нокаутом в шестом раунде британского тяжеловеса Джейми Тшикеву. За свою карьеру он провёл 15 поединков и лишь в одном потерпел поражение от ныне действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа.