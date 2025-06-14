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Джон Джонс: хочу встретиться с Аспиналлом под баннером Dirty Boxing

Джон Джонс: хочу встретиться с Аспиналлом под баннером Dirty Boxing
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Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс заявил о том, что хочет провести бой против действующего обладателя временного титула UFC в этом весе Тома Аспиналла на одном из турниров промоушена Dirty Boxing, который проводит бои по гибридным правилам, являющимся миксом бокса и ММА. Джонс является одним из совладельцев данной организации.

«Я действительно хочу драться с Томом Аспиналлом. Я просто хочу встретиться с ним под баннером Dirty Boxing. Мы будем драться здесь, в лиге Dirty Boxing», — сказал Джонс во время пресс-конференции Dirty Boxing.

Кроме того, Джонс пообещал в ближайшее время дать ответ по поводу того, завершил ли он бойцовскую карьеру в ММА:

«Если вы придёте завтра на наш турнир, вы это узнаете», — добавил Джонс.

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