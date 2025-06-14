«Возьми с собой подушку». Илия Топурия обратился к Чарльзу Оливейре перед боем

Бывший чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия опубликовал на своей странице очередное видео с процессом активной подготовки к бою против экс-чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры, где обратился к сопернику.

«Возьми с собой подушку, Чарльз», — написал Топурия на своей странице в социальной сети.

Напомним, бой между Топурией и Оливейрой состоится 28 июня в США в главном событии турнира UFC 317. На кону этого противостояния будет стоять вакантный титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, который стал таковым после того, как Ислам Махачев принял решение подняться в полусредний дивизион.