Би-Джей Пенн арестован четвёртый раз за три недели

Экс-чемпиона в двух дивизионах UFC Би Джей Пенн в четвёртый раз за последние три недели попал под арест. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Боец обвинен в нарушении временного запретительного судебного приказа на приближение к собственной матери. Он уверен, что 79-летняя женщина самозванка. Все предыдущие аресты были связаны с продолжающимися заявлениями Пенна о том, что его семью убили и заменили самозванцами.

Власти Гавайев заявили, что они отреагировали на сообщение, в котором говорится, что «Пенн вошел в жилое помещение, нарушив условия временного запретительного судебного приказа, по которому Пенн является ответчиком».

«Пенн был обнаружен в этом районе и арестован без происшествий. Его оформили в полицейском участке Хило и отпустили после внесения залога, установленного в размере $3000», — приводит слова сообщения полиции Yahoo Sports.