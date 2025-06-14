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Джеймс Али Башир: Кличко хочет вернуться ради реванша с Фьюри

Джеймс Али Башир: Кличко хочет вернуться ради реванша с Фьюри
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Известный американский тренер профессиональных боксёров Джеймс Али Башир заявил о том, что бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, 49-летний украинец Владимир Кличко планирует вернуться на ринг ради реванша с другим экс-чемпионом супертяжёлого дивизиона, британцем Тайсоном Фьюри.

«Я разговаривал с Владимиром восемь-девять дней назад. И прямо сейчас, я думаю, он ждёт, что будет делать Усик. Но я точно знаю, что Кличко хочет вернуться на ринг ещё раз в своей карьере ради реванша с Тайсоном Фьюри. Он хочет этот бой», — сказал Али Башир на YouTube-канале Seconds Out.

Напомним, Фьюри и Кличко встречались в ринге в 2015 году и тогда победу единогласным решением судей одержал Фьюри.

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