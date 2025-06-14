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Алексей Дронов нокаутировал Эктора Переса

Алексей Дронов нокаутировал Эктора Переса
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В ночь с 13 на 14 июня в Тампе (США) состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого российский проспект супертяжёлого дивизиона Алексей Дронов одержал свою седьмую победу на профессиональном ринге, одолев чистым нокаутом в третьем раунде американца Эктора Переса.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Алексей Дронов (W) — Эктор Перес
14 июня 2025, суббота. 06:00 МСК
Алексей Дронов
Окончено
KO
Эктор Перес

Стоит отметить, что Дронов впервые в своей карьере провёл восьмираундовый рейтинговый бой. До этого в его карьере были исключительно шестираундовые поединки за исключением дебюта, который был рассчитан на четыре раунда.

Предыдущий поединок Дронова состоялся в апреле 2025 года и завершился победой нокаутом в первом раунде над колумбийцем Алексом Тераном.

Послужной список Дронова состоит из семи побед в семи поединках (пять досрочно).

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