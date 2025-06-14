Нико Прайс и Джейкоби Смит добавлены на файткард UFC 317

35-летний американский полусредневес UFC Нико Прайс и его непобеждённый 29-летний соотечественник Джейкоби Смит проведут бой между собой на турнире UFC 317, который состоится 28 июня в Лас-Вегасе (США) на арене знаменитого «Т-Мобайл». Об этом сообщает MMA Junkie.

Напомним, Прайс свой последний бой проводил в октябре 2024 года и потерпел там поражение единогласным решением судей от Темба Горимбо.

Что касается Смита, то он свой предыдущий поединок провёл в январе 2025 года и отправил в нокаут уже в первом раунде Престона Персонса, доведя свой послужной список до 10 побед в 10 поединках (восемь из них одержаны досрочно).