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Нико Прайс и Джейкоби Смит добавлены на файткард UFC 317

Нико Прайс и Джейкоби Смит добавлены на файткард UFC 317
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35-летний американский полусредневес UFC Нико Прайс и его непобеждённый 29-летний соотечественник Джейкоби Смит проведут бой между собой на турнире UFC 317, который состоится 28 июня в Лас-Вегасе (США) на арене знаменитого «Т-Мобайл». Об этом сообщает MMA Junkie.

Напомним, Прайс свой последний бой проводил в октябре 2024 года и потерпел там поражение единогласным решением судей от Темба Горимбо.

Что касается Смита, то он свой предыдущий поединок провёл в январе 2025 года и отправил в нокаут уже в первом раунде Престона Персонса, доведя свой послужной список до 10 побед в 10 поединках (восемь из них одержаны досрочно).

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