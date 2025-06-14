Кевин Ли: собираюсь в бою с Рабадановым показать превосходство американской школы борьбы

Бывший претендент на временный чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Кевин Ли поделился мыслями о предстоящем поединке с чемпионом PFL в лёгком весе россиянином Гаджи Рабадановым. Их бой состоится 20 июня на турнире PFL.

«Сейчас я получил отличную возможность. Могу доказать, что остаюсь одним из лучших легковесов в мире. Гаджи серьёзный оппонент. Он идёт на сумасшедшей победной серии, выиграл прошлый Гран-при PFL, а также представляет ту же команду, что и Махачев. Так что победа над таким парнем, как Рабаданов, будет эквивалентна тому, чтобы забрать кусок могущества.

Последний раз я дрался с русским в 2015 году в Ирландии. И тогда у меня была цель — доказать, что американская школа борьбы сильнее российской. Я доказал это тогда и собираюсь сделать это снова», — сказал Ли в интервью на YouTube-канале MMAJunkie.