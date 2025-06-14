Тренер Махачева — о тяжёлом весе UFC: Джон Джонс — кукловод. Он может делать то, что хочет

Основатель зала AKA Хавьер Мендес, являющийся также тренером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, высказался о застое в тяжёлой весовой категории UFC из-за отказа Джона Джонса драться с Томом Аспиналлом.

«Джон Джонс — кукловод. Он весьма хорош в медиа, знает, как их контролировать и что говорить. Джонс не новичок в деле общения со СМИ. Даже когда Дану спрашивают об этой чертовщине в тяжёлом весе, он отвечает, что понятия не имеет. Джонс может играть по своим правилам, тем самым привлекая внимание. Он молодец.

Но я согласен с тем, что говорит Том. И когда я слышу слова Джонса, то думаю про себя: «Ну Джон такой, какой есть. Он делал то и сё. Никто не отнимет у него пояс». Так что Джон имеет право делать то, что хочет», — приводит слова Мендеса портал Sportskeeda.