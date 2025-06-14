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Волкановски призвал Джона Джонса либо драться, либо завершать карьеру

Волкановски призвал Джона Джонса либо драться, либо завершать карьеру
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски призвал чемпиона UFC в тяжёлом весе американца Джона Джонса либо драться, либо завершать карьеру.

«Если ты чемпион, то должен защищать свой пояс. Это твоя ответственность. Нельзя просто оставаться в стороне. Нужно быть достаточно активным и драться с кем угодно.

Не хочу бросать тень сомнения на Джонса. Все говорят: «Посмотрите, что этот парень сделал, просто здорово». Нет, не совсем так. Не задерживай дивизион. Я знаю, что твоё резюме невероятное. Ты считаешься величайшим бойцом всех времён. Так что если ты не хочешь драться, то уходи на пенсию», — приводит слова Волкановски портал BJ Penn.

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