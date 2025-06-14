Хирн считает, что Уайт будет лишь номинальным промоутером боя Канело — Кроуфорд

Известный британский промоутер Эдди Хирн не считает, что президент UFC Дана Уайт будет играть важную роль в продвижении поединка между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Их бой состоится 14 сентября.

«Кто бы не хотел раскручивать этот бой?! Нас ждёт фантастический поединок. Реальность такова, что промоутером этого боя является Турки Аль аш-Шейх. Всякий раз, когда проводится мероприятие Riyadh Season или мероприятие Ring Magazine, все решения принимает именно он. Я принимал в этом участие [поэтому знаю, о чём говорю]. На самом деле у вас не так много возможностей принять какие-либо решения, потому что он принимает их все за вас. Все, начиная от дизайна рекламных роликов и дат продажи билетов и заканчивая местом проведения.

Саудиты финансируют мероприятие, поэтому они будут принимать все решения. Я думаю, это хороший ход, когда этим занимается Дана. Ты своего рода приглашённый промоутер. И многие из нас действительно являются таковыми, когда мы проводим мероприятия Riyadh Season или Ring Magazine. Так что, мне стоит этим заниматься? Нет, не совсем. У Даны гораздо больший авторитет в США, чем у меня, так что я понимаю причину такого решения», — приводит слова Хирна портал Sportskeeda.