Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Oktagon 72
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хирн считает, что Уайт будет лишь номинальным промоутером боя Канело — Кроуфорд

Хирн считает, что Уайт будет лишь номинальным промоутером боя Канело — Кроуфорд
Аудио-версия:
Комментарии

Известный британский промоутер Эдди Хирн не считает, что президент UFC Дана Уайт будет играть важную роль в продвижении поединка между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Их бой состоится 14 сентября.

«Кто бы не хотел раскручивать этот бой?! Нас ждёт фантастический поединок. Реальность такова, что промоутером этого боя является Турки Аль аш-Шейх. Всякий раз, когда проводится мероприятие Riyadh Season или мероприятие Ring Magazine, все решения принимает именно он. Я принимал в этом участие [поэтому знаю, о чём говорю]. На самом деле у вас не так много возможностей принять какие-либо решения, потому что он принимает их все за вас. Все, начиная от дизайна рекламных роликов и дат продажи билетов и заканчивая местом проведения.

Саудиты финансируют мероприятие, поэтому они будут принимать все решения. Я думаю, это хороший ход, когда этим занимается Дана. Ты своего рода приглашённый промоутер. И многие из нас действительно являются таковыми, когда мы проводим мероприятия Riyadh Season или Ring Magazine. Так что, мне стоит этим заниматься? Нет, не совсем. У Даны гораздо больший авторитет в США, чем у меня, так что я понимаю причину такого решения», — приводит слова Хирна портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Почему великий Кроуфорд — «негодяй»? Говорим со звёздным боксёром Аванесяном
Эксклюзив
Почему великий Кроуфорд — «негодяй»? Говорим со звёздным боксёром Аванесяном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android