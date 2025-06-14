Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Give me Sport представил рейтинг P4P среди боксёров. Усик не лидер, Гарсия — в топ-8

Авторитетный британский портал Give me Sport опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории, который был составлен на основании голосования среди фанатов на платформе Ranker.

Лидером топа стал абсолютный чемпион мира по втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес, который больше известен как Канело.

Топ-20 лучших боксёров в мире вне зависимости от весовой категории по версии портала Give me Sport.

1. Сауль Альварес (63-2-2).

2. Александр Усик (23-0).

3. Джервонта Дэвис (30-0-1).

4. Дмитрий Бивол (24-1).

5. Теренс Кроуфорд (41-0).

6. Артур Бетербиев (21-1).

7. Наоя Иноуэ (30-0).

8. Райан Гарсия (24-2-0-1).

9. Дэвид Бенавидес (30-0).

10. Тайсон Фьюри (34-2-1).

11. Геннадий Головкин (42-2-1).

12. Энтони Джошуа (28-4).

13. Шакур Стивенсон (23-0).

14. Теофимо Лопес (22-1).

15. Эррол Спенс-младший (28-1).

16. Муроджон Ахмадалиев (14-1).

17. Тим Цзю (25-2).

18. Девин Хейни (32-0-0-1).

19. Джозеф Паркер (36-3).

20. Джей Опетайя (28-0).