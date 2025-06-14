Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Oktagon 72
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Доказательство того, что мы живём в симуляции». Сен-Пьер показал фото с убитым медведем

«Доказательство того, что мы живём в симуляции». Сен-Пьер показал фото с убитым медведем
Комментарии

44-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель двух чемпионских титулов UFC в полусредней (до 77 кг) и средней (до 84 кг) весовой категории канадец Жорж Сен-Пьер поделился фотографией с убитым бурым медведем.

«До этой ночи я не убивал даже мух. Это доказательство того, что мы живём в симуляции», — подписал Сен-Пьер фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Сен-Пьера

Канадский атлет в последнем поединке, который состоялся 4 ноября в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 217, разделил октагон на тот момент с чемпионом UFC в среднем весе британцем Майклом Биспингом. Бой завершился победой Жоржа удушающим приёмом в третьем раунде.

Материалы по теме
Тренер Сен-Пьера: можно повторять всё за Двалишвили, но у вас не будет такой выносливости
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android