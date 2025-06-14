«Доказательство того, что мы живём в симуляции». Сен-Пьер показал фото с убитым медведем

44-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель двух чемпионских титулов UFC в полусредней (до 77 кг) и средней (до 84 кг) весовой категории канадец Жорж Сен-Пьер поделился фотографией с убитым бурым медведем.

«До этой ночи я не убивал даже мух. Это доказательство того, что мы живём в симуляции», — подписал Сен-Пьер фото, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Сен-Пьера

Канадский атлет в последнем поединке, который состоялся 4 ноября в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 217, разделил октагон на тот момент с чемпионом UFC в среднем весе британцем Майклом Биспингом. Бой завершился победой Жоржа удушающим приёмом в третьем раунде.