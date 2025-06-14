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Рико Верхувен озвучил собственный топ-4 величайших кикбоксёров

Рико Верхувен озвучил собственный топ-4 величайших кикбоксёров
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36-летний действующий обладатель чемпионского титула Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен представил в интервью порталу DAZN собственный топ величайших кикбоксёров в истории.

Топ-4 величайших кикбоксёров в истории по версии Рико Верхувена

1. Эрнесто Хост.
2. Петер Артс.
3. Сэмми Схилт.
4. Бадр Хари.

Рико Верхувен в последний раз дрался по правилам кикбоксинга 7 декабря 2024 года. Тогда его соперником был соотечественник Леви Ригтерс. Бой завершился победой Рико единогласным решением судей. В своём рекорде нидерландский боец имеет 65 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и 10 поражений.

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