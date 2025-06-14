Рико Верхувен озвучил собственный топ-4 величайших кикбоксёров

36-летний действующий обладатель чемпионского титула Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен представил в интервью порталу DAZN собственный топ величайших кикбоксёров в истории.
Топ-4 величайших кикбоксёров в истории по версии Рико Верхувена
1. Эрнесто Хост.
2. Петер Артс.
3. Сэмми Схилт.
4. Бадр Хари.
Рико Верхувен в последний раз дрался по правилам кикбоксинга 7 декабря 2024 года. Тогда его соперником был соотечественник Леви Ригтерс. Бой завершился победой Рико единогласным решением судей. В своём рекорде нидерландский боец имеет 65 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и 10 поражений.