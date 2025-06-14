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Рико Верхувен — Артём Вахитов: онлайн-трансляция боя начнётся в 23:35 мск

Рико Верхувен — Артём Вахитов: онлайн-трансляция боя начнётся в 23:35 мск
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Сейчас в Роттердаме (Нидерланды) проходит турнир по профессиональному кикбоксингу Glory 100. В главном событии вечера состоится поединок между действующим обладателем чемпионского титула Glory в тяжёлом весе (свыше 95 кг) нидерландцем Рико Верхувеном и представителем России Артёмом Вахитовым.

Прочие бои 2025. Glory
Рико Верхувен — Артём Вахитов
14 июня 2025, суббота. 23:35 МСК
Рико Верхувен
Не началось
Артём Вахитов
Бой начнётся не ранее 23:35 по московскому времени. Поединок можно будет посмотреть на стриминговом сервисе DAZN. «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Рико Верхувен в последний раз дрался по правилам кикбоксинга 7 декабря 2024 года. Тогда его соперником был соотечественник Леви Ригтерс. Бой завершился победой Рико единогласным решением судей. В своём рекорде нидерландский боец имеет 65 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и 10 поражений.

Вахитов, в свою очередь, не дрался с 2022 года из-за того, что руководство Glory приняло решение разорвать контракты со всеми россиянами из-за политической ситуации в мире. В своём рекорде Артём имеет 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и шесть поражений.

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