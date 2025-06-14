Шон Брэди анонсировал имя своего следующего соперника в UFC

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Шон Брэди сообщил, что в следующем поединке он разделит октагон с известным ирландским бойцом UFC Ианом Гарри.

«Я знаю, что поединок между Гарри и Белалом Мухаммадом не состоится. Иан подливает масла в огонь [бросая вызовы Белалу]. Следующий бой он проведёт со мной», — приводит слова Брэди аккаунт Home of Fight в X (ранее Twitter).

Брэди 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Шон дебютировал в августе 2014 года, а в UFC американец пришёл в октябре 2019 года. В своём рекорде он имеет 18 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и одно поражение.