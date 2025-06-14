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«Он слишком хорош для меня». Бетербиев исключил возможность боя с одним боксёром

«Он слишком хорош для меня». Бетербиев исключил возможность боя с одним боксёром
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев признался, что поединок с чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring, непобеждённым украинцем Александром Усиком в данный момент стал бы для него слишком сложным.

«Бой с Усиком? Нет, Александр слишком силён и хорош для меня. Даже для крузервейта он слишком силён», — приводит слова Бетербиева портал SecondsOut.

Последний поединок Бетербиев провёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с соотечественником Дмитрием Биволом. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей.

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