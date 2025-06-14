Гэтжи: я вместе с Порье и Холлоуэем мог бы быстро отделать Махачева

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи рассказал о том, какие поединки хотел бы он увидеть в карде своей мечты.

«Каким я вижу кард своей мечты? Реванш Ронды Роузи с Амандой Нуньес. Затем реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. В соглавном событии бой Даниэля Кормье и Джона Джонса.

Главный бой – четырёхсторонняя смертельная рубка между мной, Дастином Порье, Максом Холлоуэем и Махачевым. Мы втроём смогли бы быстро отделать Ислама. И всё это должно происходить на улице в Лас-Вегасе», — приводит слова Гэтжи аккаунт Championship Rounds в X (Twitter).