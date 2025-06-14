Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи: я вместе с Порье и Холлоуэем мог бы быстро отделать Махачева

Гэтжи: я вместе с Порье и Холлоуэем мог бы быстро отделать Махачева
Комментарии

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи рассказал о том, какие поединки хотел бы он увидеть в карде своей мечты.

«Каким я вижу кард своей мечты? Реванш Ронды Роузи с Амандой Нуньес. Затем реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. В соглавном событии бой Даниэля Кормье и Джона Джонса.

Главный бой – четырёхсторонняя смертельная рубка между мной, Дастином Порье, Максом Холлоуэем и Махачевым. Мы втроём смогли бы быстро отделать Ислама. И всё это должно происходить на улице в Лас-Вегасе», — приводит слова Гэтжи аккаунт Championship Rounds в X (Twitter).

Материалы по теме
Гэтжи: Джейк Пол — гений. То, что сделал он, — это просто круто
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android