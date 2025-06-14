Илия Топурия раскрыл истинный мотив своего перехода в лёгкий вес

28-летний бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия сообщил, что на его решение о переходе в лёгкий вес повлияли тяжёлые весогонки, которые тот проводил для того, чтобы уложиться в лимит полулёгкой категории.

«В тот момент [когда сбрасывал вес] я был сильно подавлен. Чувствовал себя ужасно и не хотел больше страдать», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Матадор выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024 года на турнире UFC 298 испано-грузинский атлет завоевал чемпионский титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски во втором раунде. В своём последнем поединке на UFC 308, прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ), Топурия успешно защитил свой титул, нокаутировав в третьем раунде американца Макса Холлоуэя.