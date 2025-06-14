Бакли: представляю, как Делла Маддалену заставят отдать пояс, так как на него всем плевать

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли уверен, что получит бой за титул после того, как победит бывшего обладателя титула UFC в полусреднем весе нигерийца Камару Усмана.

«Как только побью Камару Усмана, я определённо могу представить, что UFC либо дадут мне бой за временный титул, либо заставят Джека отдать пояс, поскольку на него всем плевать. Мы с Исламом можем подраться за звание чемпиона», — приводит слова Бакли аккаунт Red Corner MMA в X (Twitter).

Бакли последний бой провёл 14 декабря на турнире UFC on ESPN 63. Тогда Новый Манса победил соотечественника Колби Ковингтона техническим нокаутом в третьем раунде. На данный момент Хоакин идёт на серии из шести побед.