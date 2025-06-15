Рико Верхувен победил Артёма Вахитова единогласным решением на Glory 100

В Роттердаме (Нидерланды) состоялся турнир Glory 100, в главном поединке которого состоялся поединок за звание чемпиона Glory в тяжёлом весе (свыше 95 кг) между нидерландцем Рико Верхувеном и россиянином Артёмом Вахитовым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Верхувена единогласным решением судей. Таким образом, нидерландец успешно защитил титул.

Теперь Рико имеет в своём профессиональном рекорде 66 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и 10 поражений.

Для Вахитова этот бой был первым по правилам кикбоксинга с сентября 2021 года. Затем он не мог выступать ввиду решения Glory разорвать контракты со всеми россиянами из-за политической ситуации в мире. В своём рекорде Артём теперь имеет 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и семь поражений.