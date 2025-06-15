Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рико Верхувен: Вахитов жёсткий. Он снова станет чемпином в полутяжёлом весе, 100%

Рико Верхувен: Вахитов жёсткий. Он снова станет чемпином в полутяжёлом весе, 100%
Комментарии

36-летний действующий обладатель чемпионского титула Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен высоко оценил чемпионский потенциал россиянина Артёма Вахитова после того, как провёл с ним поединок на турнире Glory 100. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Верхувена единогласным решением судей.

Прочие бои 2025. Glory
Рико Верхувен (W) — Артём Вахитов
14 июня 2025, суббота. 23:50 МСК
Рико Верхувен
Окончено
UD
Артём Вахитов

«Этот парень очень жёсткий, сильно бьёт по голове, по корпусу. Очень хорошо оснащён технически и физически. Поверьте, он очень хорош. Я уверен, он снова станет чемпионом в полутяжёлом весе, 100%», — сказал Верхувен в интервью после боя.

Ранее Верхувен озвучил собственный топ-4 величайших кикбоксёров.

Материалы по теме
Рико Верхувен озвучил собственный топ-4 величайших кикбоксёров
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android