Рико Верхувен: Вахитов жёсткий. Он снова станет чемпином в полутяжёлом весе, 100%

36-летний действующий обладатель чемпионского титула Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен высоко оценил чемпионский потенциал россиянина Артёма Вахитова после того, как провёл с ним поединок на турнире Glory 100. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Верхувена единогласным решением судей.

«Этот парень очень жёсткий, сильно бьёт по голове, по корпусу. Очень хорошо оснащён технически и физически. Поверьте, он очень хорош. Я уверен, он снова станет чемпионом в полутяжёлом весе, 100%», — сказал Верхувен в интервью после боя.

Ранее Верхувен озвучил собственный топ-4 величайших кикбоксёров.