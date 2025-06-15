Рико Верхувен: Вахитов жёсткий. Он снова станет чемпином в полутяжёлом весе, 100%
Поделиться
36-летний действующий обладатель чемпионского титула Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен высоко оценил чемпионский потенциал россиянина Артёма Вахитова после того, как провёл с ним поединок на турнире Glory 100. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Верхувена единогласным решением судей.
Прочие бои 2025. Glory
Рико Верхувен (W) — Артём Вахитов
14 июня 2025, суббота. 23:50 МСК
Рико Верхувен
Окончено
UD
Артём Вахитов
«Этот парень очень жёсткий, сильно бьёт по голове, по корпусу. Очень хорошо оснащён технически и физически. Поверьте, он очень хорош. Я уверен, он снова станет чемпионом в полутяжёлом весе, 100%», — сказал Верхувен в интервью после боя.
Ранее Верхувен озвучил собственный топ-4 величайших кикбоксёров.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июня 2025
-
00:55
-
00:48
-
00:43
-
00:37
-
00:30
-
00:18
- 14 июня 2025
-
23:38
-
23:16
-
22:38
-
22:06
-
21:45
-
21:03
-
20:35
-
20:26
-
19:29
-
18:47
-
18:25
-
18:11
-
17:48
-
17:18
-
16:28
-
15:48
-
15:29
-
14:58
-
14:37
-
13:18
-
13:05
-
12:35
-
12:05
-
11:50
-
11:05
-
10:52
-
10:11
-
10:00
-
09:46