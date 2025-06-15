Рико Верхувен не проигрывает с 2015 года, одержав 22 победы подряд

36-летний действующий обладатель чемпионского титула Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен, взяв верх в поединке с россиянином Артёмом Вахитовым, продлил свою серию до 22 побед подряд. Таким образом, нидерландец не проигрывает с 2015 года. Верхувен победил Вахитова единогласным решением судей по итогам пяти раундов на турнире Glory 100. Их бой был главным событием вечера.

Теперь Рико имеет в своём профессиональном рекорде 66 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и 10 поражений.

Для Вахитова этот бой был первым по правилам кикбоксинга с сентября 2021 года. Затем он не мог выступать ввиду решения Glory разорвать контракты со всеми россиянами из-за политической ситуации в мире. В своём рекорде Артём теперь имеет 23 победы, из которых восемь были одержаны досрочно, и семь поражений.