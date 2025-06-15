Артём Вахитов потерпел седьмое поражение в качестве профессионального кикбоксёра

В Роттердаме (Нидерланды) состоялся турнир Glory 100, в главном поединке которого состоялся поединок за звание чемпиона Glory в тяжёлом весе (свыше 95 кг) между нидерландцем Рико Верхувеном и россиянином Артёмом Вахитовым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Верхувена единогласным решением судей. Для Вахитова это поражение стало седьмым на профессиональном уровне.

Для Артёма Вахитова этот бой был первым по правилам кикбоксинга с сентября 2021 года, когда он победил бразильца Алекса Перейру единогласным решением судей. Затем он не мог выступать ввиду решения Glory разорвать контракты со всеми россиянами из-за политической ситуации в мире.