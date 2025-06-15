Рико Верхувен одержал 66-ю победу в качестве профессионального кикбоксёра

В Роттердаме (Нидерланды) состоялся турнир Glory 100, в главном поединке которого состоялся поединок за звание чемпиона Glory в тяжёлом весе (свыше 95 кг) между нидерландцем Рико Верхувеном и россиянином Артёмом Вахитовым. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Верхувена единогласным решением судей. Для нидерландского атлета эта победа стала 66-й на профессиональном уровне.

Также отметим, что 21 победу Рико одержал досрочно. Кроме того, он имеет 10 поражений в своём рекорде.

Для Вахитова этот бой был первым по правилам кикбоксинга с 4 сентября 2021 года, когда он победил бразильца Алекса Перейру единогласным решением судей. Затем Артём не мог выступать ввиду решения Glory разорвать контракты со всеми россиянами из-за политической ситуации в мире.