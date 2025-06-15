Топурия: у меня было чувство, что Махачев не захочет со мной драться

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия высказался о лидере рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянине Исламе Махачеве.

«Не знаю, почему у меня было такое чувство, что Ислам не захочет со мной драться. У меня было такое чувство: «Этот бой не состоится». Я всегда держал в голове имена Махачева и Чарльза, и я всегда работал с этими двумя именами. Махачев — в полусреднем весе или в лёгком? Где угодно. Если я выхожу на бой, пусть он даже не взвешивается… мне неважно, сколько он весит», — приводит слова Топурии Marca.

Напомним, Топурия проведёт бой за вакантный пояс UFC в лёгкой весовой категории с экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой в главном событии турнира UFC 317, который пройдёт 28 июня в США.