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Топурия: у меня было чувство, что Махачев не захочет со мной драться

Топурия: у меня было чувство, что Махачев не захочет со мной драться
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия высказался о лидере рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянине Исламе Махачеве.

«Не знаю, почему у меня было такое чувство, что Ислам не захочет со мной драться. У меня было такое чувство: «Этот бой не состоится». Я всегда держал в голове имена Махачева и Чарльза, и я всегда работал с этими двумя именами. Махачев — в полусреднем весе или в лёгком? Где угодно. Если я выхожу на бой, пусть он даже не взвешивается… мне неважно, сколько он весит», — приводит слова Топурии Marca.

Напомним, Топурия проведёт бой за вакантный пояс UFC в лёгкой весовой категории с экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой в главном событии турнира UFC 317, который пройдёт 28 июня в США.

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