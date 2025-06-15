Результаты турнира Ural FC в Москве с главным боем Антон Винников — Масуд Сафари

В субботу, 14 июня, в Москве прошёл очередной турнир Ural FC, в рамках которого состоялись поединки по правилам ММА. В главном событии шоу российский тяжеловес Антон Винников единогласным решением судей победил иранца Масуда Сафари.

Теперь в активе 31-летнего Винникова по прозвищу Камаз в ММА 17 побед и пять поражений в ММА. Винников владеет временным поясом Open FC, также россиянин был чемпионом сербского промоушена ARMMADA. Статистика 32-летнего Сафари теперь выглядит так: шесть побед, два поражения и ничья. Сафари — чемпион Ирана по ушу-саньда, обладатель пояса MMA Series. В со-главном событии шоу Тахир Абдуллаев (16-3) из Азербайджана техническим нокаутом в первом раунде победил россиянина Олег Косинова (15-7).

Результаты турнира Ural FC в Москве выглядят следующим образом:

До 70 кг, ММА, 3 раунда: Джамалутдин Гусейнов (1-0, Саратов) единогласным решением судей победил Алима Урчукова (3-3, Москва).

До 84 кг, ММА, 3 раунда: Вячеслав Иовин (3-0, Подольск) техническим нокаутов в первом раунде победил Дмитрия Кириллова (3-5, Лыткарино).

До 61 кг, ММА, 3 раунда: Эзиз Пенджиев (5-1, Туркменистан, Москва) удушающим приемом в третьем раунде победил Муниса Рамихудоева (3-3, Таджикистан, Москва).

До 61 кг, ММА, 3 раунда: Кирилл Кохнюк (7-3, Санкт-Петербург) в первом раунде нокаутировал Ханболота Азизбекова (4-2, Кыргызстан, Москва).

Свыше 93 кг, ММА, 3 раунда: Шахбоз Ортиков (2-1, Узбекистан) удушающим приемом в первом раунде победил Марата Алиасхабова (7-4, Калининград).

До 70 кг, ММА, 3 раунда: Джонибек Кадыров (8-2, Таджикистан) удушающим приемом в первом раунде победил Данилу Терещенко (2-3, Москва).

До 70 кг, ММА, 3 раунда: Евгений Зеленцов (6-1, Нижний Новгород) единогласным решением судей победил Вячеслава Самселя (8-4, Санкт-Петербург).

До 84 кг, ММА, 3 раунда: Нуцалхан Умаханов (8-3, Махачкала) раздельным решением судей победил Василия Курочкина (17-8-1, Екатеринбург).

До 70 кг, ММА, 3 раунда: Камал Гойгереев (5-0, Нижний Новгород) единогласным решением судей победил Илью Зеленского (8-2, Республика Беларусь).

До 77 кг, ММА, 3 раунда: Тахир Абдуллаев (16-3, Азербайджан) техническим нокаутом в первом раунде победил Олег Косинова (15-7, Воронеж).

Свыше 93 кг, ММА, 3 раунда: Антон Винников (16-5, Воронеж) единогласным решением судей победил Масуд Сафари (6-2-1, Иран).

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