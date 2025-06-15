Роуз Намаюнас победила Миранду Маверик на турнире UFC
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В ночь с 14 на 15 июня в Атланте (США) проходит турнир UFC on ESPN 69. В соглавном поединке сразились бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Роуз Намаюнас и Миранда Маверик. Обе спортсменки выступают под флагом США.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Намаюнас единогласным судейским решением.
Теперь на счету Намаюнас 17 побед и семь поражений в ММА. В прошлом бою она уступила соотечественнице Эрин Блэнчфилд. У Маверик — 20 побед и шесть поражений. До этого боя она шла на серии из четырёх выигранных поединков.
Главным событием турнира станет бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом Камару Усманом и Хоакином Бакли.
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