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38-летний Камару Усман победил Хоакина Бакли на турнире UFC

38-летний Камару Усман победил Хоакина Бакли на турнире UFC
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В ночь с 14 на 15 июня в Атланте (США) состоялся турнир UFC on ESPN 69. Главным его событием стал бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом Камару Усманом из Нигерии и Хоакином Бакли, представляющим США.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

У Камару Усмана 21 победа и четыре поражения в ММА. До этого боя он шёл на серии из трёх поражений. У Бакли — 21 победа и семь поражений. Перед этим боем он одержал шесть побед подряд.

В соглавном событии сразились бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Роуз Намаюнас и Миранда Маверик. Намаюнас одолела соперницу единогласным решением.

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