38-летний Камару Усман победил Хоакина Бакли на турнире UFC

В ночь с 14 на 15 июня в Атланте (США) состоялся турнир UFC on ESPN 69. Главным его событием стал бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом Камару Усманом из Нигерии и Хоакином Бакли, представляющим США.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

У Камару Усмана 21 победа и четыре поражения в ММА. До этого боя он шёл на серии из трёх поражений. У Бакли — 21 победа и семь поражений. Перед этим боем он одержал шесть побед подряд.

В соглавном событии сразились бывшая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Роуз Намаюнас и Миранда Маверик. Намаюнас одолела соперницу единогласным решением.