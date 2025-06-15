Ричардсон Хитчинс нокаутировал Джорджа Камбососа

В ночь с 14 на 15 июня в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся большой вечер бокса, где бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос-младший сразился с действующим обладателем титула IBF в первом полусреднем дивизионе Ричардсоном Хитчинсом.

Поединок проходил под контролем Хитчинса, который на протяжении всего боя был более точен и эффективен в своих действиях. Камбосос пытался идти вперёд и оказывать давление на чемпиона в стартовых раундах, но затем полностью отдал инициативу и откровенно выживал в ринге.

В итоге поединок завершился в восьмом раунде после того, как Камбосос пропустил мощный удар в корпус и не смог продолжить бой после падения.