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Ричардсон Хитчинс нокаутировал Джорджа Камбососа

Ричардсон Хитчинс нокаутировал Джорджа Камбососа
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В ночь с 14 на 15 июня в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся большой вечер бокса, где бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Джордж Камбосос-младший сразился с действующим обладателем титула IBF в первом полусреднем дивизионе Ричардсоном Хитчинсом.

Поединок проходил под контролем Хитчинса, который на протяжении всего боя был более точен и эффективен в своих действиях. Камбосос пытался идти вперёд и оказывать давление на чемпиона в стартовых раундах, но затем полностью отдал инициативу и откровенно выживал в ринге.

В итоге поединок завершился в восьмом раунде после того, как Камбосос пропустил мощный удар в корпус и не смог продолжить бой после падения.

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