Результаты турнира UFC on ESPN 69

В ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, где в главном событии шоу экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман победил Хоакина Бакли единогласным решением судей.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Предварительный кард

Джейми-Лин Хорт победила Ванессу Демопулос единогласным решением судей;

Филип Роу победил Энджа Лусу техническим нокаутом в третьем раунде;

Рики Саймон победил Кэмерона Смотермана единогласным решением судей;

Хосе Очоа победил Коди Дёрдена нокаутом во втором раунде;

Малкольм Уэллмейкер победил Криса Моутиньо нокаутом в первом раунде;

Майкл Кьеза победил Курта Макги единогласным решением судей;

бой Пол Крэйг – Родолфо Беллато закончился без объявления результата в первом раунде (запрещённый апкик со стороны Крэйга).

Основной кард

Алонзо Мэнифилд победил Умара Си единогласным решением судей;

Мансур Абдул-Малик победил Коди Брандейджа техническим единогласным решением судей;

Раони Барселос победил Коди Гарбрандта единогласным решением судей;

Эдмен Шахбазян победил Андре Петроски единогласным решением судей;

Роуз Намаюнас победила Миранду Маверик единогласным решением судей;

Камару Усман победил Хоакина Бакли единогласным решением судей.