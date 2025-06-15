Результаты турнира UFC on ESPN 69

В ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, где в главном событии шоу экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман победил Хоакина Бакли единогласным решением судей.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:
Предварительный кард
Джейми-Лин Хорт победила Ванессу Демопулос единогласным решением судей;
Филип Роу победил Энджа Лусу техническим нокаутом в третьем раунде;
Рики Саймон победил Кэмерона Смотермана единогласным решением судей;
Хосе Очоа победил Коди Дёрдена нокаутом во втором раунде;
Малкольм Уэллмейкер победил Криса Моутиньо нокаутом в первом раунде;
Майкл Кьеза победил Курта Макги единогласным решением судей;
бой Пол Крэйг – Родолфо Беллато закончился без объявления результата в первом раунде (запрещённый апкик со стороны Крэйга).
Основной кард
Алонзо Мэнифилд победил Умара Си единогласным решением судей;
Мансур Абдул-Малик победил Коди Брандейджа техническим единогласным решением судей;
Раони Барселос победил Коди Гарбрандта единогласным решением судей;
Эдмен Шахбазян победил Андре Петроски единогласным решением судей;
Роуз Намаюнас победила Миранду Маверик единогласным решением судей;
Камару Усман победил Хоакина Бакли единогласным решением судей.