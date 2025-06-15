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Результаты турнира UFC on ESPN 69

Результаты турнира UFC on ESPN 69
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В ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, где в главном событии шоу экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман победил Хоакина Бакли единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Предварительный кард

Джейми-Лин Хорт победила Ванессу Демопулос единогласным решением судей;
Филип Роу победил Энджа Лусу техническим нокаутом в третьем раунде;
Рики Саймон победил Кэмерона Смотермана единогласным решением судей;
Хосе Очоа победил Коди Дёрдена нокаутом во втором раунде;
Малкольм Уэллмейкер победил Криса Моутиньо нокаутом в первом раунде;
Майкл Кьеза победил Курта Макги единогласным решением судей;
бой Пол Крэйг – Родолфо Беллато закончился без объявления результата в первом раунде (запрещённый апкик со стороны Крэйга).

Основной кард

Алонзо Мэнифилд победил Умара Си единогласным решением судей;
Мансур Абдул-Малик победил Коди Брандейджа техническим единогласным решением судей;
Раони Барселос победил Коди Гарбрандта единогласным решением судей;
Эдмен Шахбазян победил Андре Петроски единогласным решением судей;
Роуз Намаюнас победила Миранду Маверик единогласным решением судей;
Камару Усман победил Хоакина Бакли единогласным решением судей.

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Комментарии
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