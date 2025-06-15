«Скоро увидимся!» Белал Мухаммад отреагировал на победу Камару Усмана над Бакли

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад дал комментарий по поводу победы бывшего чемпиона в этой весовой категории Камару Усмана над одним из ведущих бойцов дивизиона Хоакином Бакли в главном событии турнира UFC on ESPN 69, который проходил в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США).

«Поздравляю, скоро увидимся!» — написал Мухаммад на своей странице в социальной сети.

Напомним, Усман победил Бакли единогласным решением судей по итогам всей пятираундовой дистанции боя. Этой победой Усман закрыл серию из трёх поражений. Стоит отметить, что Усман вышел на бой с Бакли после почти двухлетнего простоя.