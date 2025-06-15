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Статистика боя Камару Усман – Хоакин Бакли: удары, процент точности, судейские записки

Статистика боя Камару Усман — Хоакин Бакли: удары, процент точности, судейские записки
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«Чемпионат» предлагает вашему вниманию статистические данные главного события турнира UFC on ESPN 69, который проходил в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США), где экс-чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман победил единогласным решением судей одного из ведущих бойцов дивизиона Хоакина Бакли со счётом 49:46, 49:46, 48:47.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли

Удары:

Усман — 137 (56% точных попаданий из 243 ударов) — Бакли — 51 (33% точных попаданий из 156 ударов).

Тейкдауны:

Усман — 4 (31% реализованных из 13 попыток) — Бакли — 0.

Попытки сабмишена:

Усман — 0 — Бакли — 0.

Акцентированные удары:

Усман — 41 (41% попаданий из 99 ударов) — Бакли — 44 (30% попаданий из 148 ударов).

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