Статистика боя Камару Усман — Хоакин Бакли: удары, процент точности, судейские записки

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию статистические данные главного события турнира UFC on ESPN 69, который проходил в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США), где экс-чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман победил единогласным решением судей одного из ведущих бойцов дивизиона Хоакина Бакли со счётом 49:46, 49:46, 48:47.

Удары:

Усман — 137 (56% точных попаданий из 243 ударов) — Бакли — 51 (33% точных попаданий из 156 ударов).

Тейкдауны:

Усман — 4 (31% реализованных из 13 попыток) — Бакли — 0.

Попытки сабмишена:

Усман — 0 — Бакли — 0.

Акцентированные удары:

Усман — 41 (41% попаданий из 99 ударов) — Бакли — 44 (30% попаданий из 148 ударов).