Бонусы участников турнира UFC on ESPN 69

В ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, где в главном событии шоу бывший чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман одержал победу единогласным решением судей над одним из рейтинговых бойцов дивизиона Хоакином Бакли.

Главный поединок турнира победил в номинации «бой вечера», и Усман и Бакли удостоились денежного бонуса в размере $ 50 тыс.

Кроме того, «выступлением вечера» и таким же бонусом были отмечены Хосе Очоа и Малкольм Уэллмейкер. Очоа победил техническим нокаутом во втором раунде Коди Дёрдена, а Уэллмейкер одолел Криса Моутиньо техническим нокаутом в первом раунде.