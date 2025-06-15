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Бонусы участников турнира UFC on ESPN 69

Бонусы участников турнира UFC on ESPN 69
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В ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, где в главном событии шоу бывший чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман одержал победу единогласным решением судей над одним из рейтинговых бойцов дивизиона Хоакином Бакли.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли

Главный поединок турнира победил в номинации «бой вечера», и Усман и Бакли удостоились денежного бонуса в размере $ 50 тыс.

Кроме того, «выступлением вечера» и таким же бонусом были отмечены Хосе Очоа и Малкольм Уэллмейкер. Очоа победил техническим нокаутом во втором раунде Коди Дёрдена, а Уэллмейкер одолел Криса Моутиньо техническим нокаутом в первом раунде.

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