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«Это кто такой?» Камару Усман отреагировал на вызов от Белала Мухаммада

«Это кто такой?» Камару Усман отреагировал на вызов от Белала Мухаммада
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман после победы над Хоакином Бакли ответил на вопросы журналистов по поводу потенциального боя против другого экс-чемпиона в этом дивизионе Белала Мухаммада, который поздравил его с победой, намекнув на их потенциальное противостояние в ближайшем будущем.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли

Журналист: Белал Мухаммад оперативно написал вам «Скоро увидимся», и мы знаем, что ты ждёшь титульного боя. Но если UFC предложит такой, довольно крупный бой экс-чемпиона с экс-чемпионом, у вас есть предыстория — это может быть интересно. Как думаешь?

Усман: Ты про кого?

Журналист: Эм… Про Белала Мухаммада

Усман: Кто это такой?

Журналист: Экс-чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад

Усман: Следующий вопрос!

Напомним, Усман одержал победу над Бакли единогласным решением судей в главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, который проходил в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США). Усман этой победой закрыл серию из трёх поражений, вернувшись в октагон после почти двухлетнего простоя.

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