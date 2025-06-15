«Это кто такой?» Камару Усман отреагировал на вызов от Белала Мухаммада

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман после победы над Хоакином Бакли ответил на вопросы журналистов по поводу потенциального боя против другого экс-чемпиона в этом дивизионе Белала Мухаммада, который поздравил его с победой, намекнув на их потенциальное противостояние в ближайшем будущем.

Журналист: Белал Мухаммад оперативно написал вам «Скоро увидимся», и мы знаем, что ты ждёшь титульного боя. Но если UFC предложит такой, довольно крупный бой экс-чемпиона с экс-чемпионом, у вас есть предыстория — это может быть интересно. Как думаешь?

Усман: Ты про кого?

Журналист: Эм… Про Белала Мухаммада

Усман: Кто это такой?

Журналист: Экс-чемпион в полусреднем весе Белал Мухаммад

Усман: Следующий вопрос!

Напомним, Усман одержал победу над Бакли единогласным решением судей в главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, который проходил в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США). Усман этой победой закрыл серию из трёх поражений, вернувшись в октагон после почти двухлетнего простоя.