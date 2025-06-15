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Белал Мухаммад ответил Камару Усману на его провокационный комментарий

Белал Мухаммад ответил Камару Усману на его провокационный комментарий
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад оперативно ответил на комментарий другого экс-чемпиона в этом дивизионе Камару Усмана по поводу потенциального боя с ним, где он заявил, что не знает, кто такой Мухаммад.

«Парень, который заставил тебя плакать на твоём же подкасте», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Усман успешно вернулся в октагон после почти двухлетнего простоя в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США) на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, где он одержал победу единогласным решением судей над одним из рейтинговых бойцов дивизиона Хоакином Бакли.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли
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