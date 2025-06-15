Белал Мухаммад ответил Камару Усману на его провокационный комментарий

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад оперативно ответил на комментарий другого экс-чемпиона в этом дивизионе Камару Усмана по поводу потенциального боя с ним, где он заявил, что не знает, кто такой Мухаммад.

«Парень, который заставил тебя плакать на твоём же подкасте», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Усман успешно вернулся в октагон после почти двухлетнего простоя в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США) на турнире по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, где он одержал победу единогласным решением судей над одним из рейтинговых бойцов дивизиона Хоакином Бакли.