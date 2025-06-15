Камару Усман планирует титульный бой с Исламом Махачевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассчитывает, что экс-чемпион в лёгком весе Ислам Махачев одержит победу над действующим чемпионом в полусреднем дивизионе Джеком Делла Маддаленой и они сразятся с ним за чемпионский пояс.

«Если Ислам справится в предстоящем бою, то было бы здорово бывшему лидеру рейтинга вне зависимости от весовых категорий сразиться с нынешним лидером этого рейтинга. Кто за это не заплатит?» — сказал Усман во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 69.

Напомним, Усман победил одного из рейтинговых полусредневесов UFC Хоакина Бакли в главном событии турнира UFC on ESPN 69.