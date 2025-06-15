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Камару Усман планирует титульный бой с Исламом Махачевым

Камару Усман планирует титульный бой с Исламом Махачевым
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассчитывает, что экс-чемпион в лёгком весе Ислам Махачев одержит победу над действующим чемпионом в полусреднем дивизионе Джеком Делла Маддаленой и они сразятся с ним за чемпионский пояс.

«Если Ислам справится в предстоящем бою, то было бы здорово бывшему лидеру рейтинга вне зависимости от весовых категорий сразиться с нынешним лидером этого рейтинга. Кто за это не заплатит?» — сказал Усман во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 69.

Напомним, Усман победил одного из рейтинговых полусредневесов UFC Хоакина Бакли в главном событии турнира UFC on ESPN 69.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли
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