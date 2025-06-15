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Камару Усман не смог сдержать слёз на пресс-конференции после UFC on ESPN 69

Камару Усман не смог сдержать слёз на пресс-конференции после UFC on ESPN 69
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, еле сдерживая слёзы, дал комментарий после первой победы с 2021 года, которую одержал на турнире UFC on ESPN 69 в Атланте (Джорджия, США), одолев единогласным решением судей Хоакина Бакли.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли
Камару Усман

Камару Усман

Фото: Скриншот трансляции пресс-конференции UFC

«Я хорошо себя чувствую. Я давно не бился, мне нужно было скинуть этот груз с плеч. Я знаю, что всё ещё способен делать это на высочайшем уровне. Когда ты бьёшься против такого молодого парня, талантливого и агрессивного, нужно положиться на свои навыки и использовать опыт. Сегодня именно это я и сделал. Я хотел активнее атаковать, но это придёт со временем. Так что чувствую себя хорошо», — сказал Усман во время пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 69.

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