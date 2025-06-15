Стивен Томпсон высоко оценил уровень борьбы Камару Усмана в бою с Бакли

Известный ветеран UFC Стивен Томпсон прокомментировал победу экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана над Хоакином Бакли, отметив высокий уровень борьбы нигерийца.

«Борьба Усмана очень сильна. У Бакли были моменты в пятом раунде, но борьба сделала своё дело! Поздравляю легенду», — написал Томпсон на своей странице в социальной сети.

Напомним, Усман одержал победу единогласным судейским решением над Бакли в главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, который проходил в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США), прервав свою серию из трёх поражений. Стоит отметить, что Усман не побеждал с 2021 года.