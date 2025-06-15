Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: одно из лучших выступлений Камару Усмана, которое мы видели за долгое время!

Кормье: одно из лучших выступлений Камару Усмана, которое мы видели за долгое время!
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал комментарий по поводу победы экс-чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Камару Усмана над одним из ведущих бойцов полусредней весовой категории Хоакином Бакли.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли

«Одно из лучших выступлений Камару Усмана, которое мы видели за долгое время!» — написал Кормье на своей странице в социальной сети.

Усман победил Бакли единогласным решением судей по итогам пяти раундов главного события турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, который проходил в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США). Этой победой Усман закрыл серию из трёх поражений.

Материалы по теме
Акела не промахнулся. Усмана поспешили списать — а он разобрал крутого нокаутёра
Акела не промахнулся. Усмана поспешили списать — а он разобрал крутого нокаутёра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android