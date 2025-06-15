Кормье: одно из лучших выступлений Камару Усмана, которое мы видели за долгое время!

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал комментарий по поводу победы экс-чемпиона UFC в полусреднем дивизионе Камару Усмана над одним из ведущих бойцов полусредней весовой категории Хоакином Бакли.

«Одно из лучших выступлений Камару Усмана, которое мы видели за долгое время!» — написал Кормье на своей странице в социальной сети.

Усман победил Бакли единогласным решением судей по итогам пяти раундов главного события турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, который проходил в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США). Этой победой Усман закрыл серию из трёх поражений.