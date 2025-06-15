Генри Сехудо впечатлился победой Камару Усмана над Хоакином Бакли

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал комментарий по поводу победы бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана над одним из ведущих бойцов полусреднего дивизиона Хоакином Бакли.

«Какое возвращение. Доминирующий и победоносный Камару Усман. Он вернулся!» — написал Сехудо на своей странице в социальной сети.

Напомним, Усман победил Бакли единогласным решением судей по итогам пяти раундов главного события турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, который проходил в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США). Усман этой победой закрыл серию из трёх поражений и впервые победил с 2021 года.