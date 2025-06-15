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Ричардсон Хитчинс прокомментировал победу над Джорджем Камбососом

Ричардсон Хитчинс прокомментировал победу над Джорджем Камбососом
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Чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе Ричардсон Хитчинс дал комментарий после уверенной победы над бывшим абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Джорджем Камбососом-младшим.

«Я всё время говорил миру бокса, что я — настоящая сила. Если вы не знали — теперь знаете. Я предупреждал, что иду, и они должны были прислушаться. И вот теперь я здесь.

Я смотрел его бой с Девином Хейни. И ровно тогда я уяснил, что Хейни особо не работал на ближней дистанции и при этом часто просто охотился за головой, когда соперник был потрясён. Тогда я решил — буду бить короткими ударами. Когда я попал одним из таких, я увидел, как он прищурился. Я почувствовал запах крови, но просто хотел продолжать наказывать его. И я сказал его отцу: «Если ты любишь своего сына — останови бой». Он был жёстким и стоящим соперником, но сегодня я был лучше», — приводит слова Хитчинса Boxing Scene.

Напомним, Хитчинс победил Камбососа техническим нокаутом в восьмом раунде.

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