Энтони Диррелл сделал прогноз на бой Кроуфорд — Альварес

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Энтони Диррелл дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка абсолютного чемпиона мира во второй средней весовой категории Сауля Альвареса против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда.

«У Теренса есть опыт противостояния более крупным оппонентам. Он часто спарринговал с ними. Но бой и спарринг — это абсолютно разные вещи. На этот раз на нём не будет защитного шлема. Да и перчатки другие. Он будет чувствовать все эти пропущенные удары. Это я вам точно говорю. Но я всё равно верю, что он это сделает. Ведь это Кроуфорд. Если он знает, что это ему по силам, то он может это сделать. Так что я ставлю на Теренса. 100% на него!» — приводит слова Диррелла Boxing Scene.

Напомним, бой между Кроуфордом и Альваресом состоится 13 сентября в США.