Хоакин Бакли прокомментировал поражение в бою с Камару Усманом

Один из ведущих полусредневесов UFC Хоакин Бакли дал комментарий после поражения в поединке с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Для меня просто честь разделить октагон с тем, кого считают одним из лучших. Один из величайших бойцов в истории. Провести пять раундов, устроить потрясающий бой – я просто счастлив. Я прошёл долгий путь, и вот теперь я здесь. Это не конец, мы только начинаем», — сказал Бакли на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 69.

Напомним, Бакли проиграл Усману единогласным решением судей в пятираундовом противостоянии, которое стало главным событием турнира UFC on ESPN 69 в Атланте (Джорджия, США).