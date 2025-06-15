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Хоакин Бакли прокомментировал поражение в бою с Камару Усманом

Хоакин Бакли прокомментировал поражение в бою с Камару Усманом
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Один из ведущих полусредневесов UFC Хоакин Бакли дал комментарий после поражения в поединке с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли

«Для меня просто честь разделить октагон с тем, кого считают одним из лучших. Один из величайших бойцов в истории. Провести пять раундов, устроить потрясающий бой – я просто счастлив. Я прошёл долгий путь, и вот теперь я здесь. Это не конец, мы только начинаем», — сказал Бакли на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 69.

Напомним, Бакли проиграл Усману единогласным решением судей в пятираундовом противостоянии, которое стало главным событием турнира UFC on ESPN 69 в Атланте (Джорджия, США).

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