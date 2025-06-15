Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман — о поражении в бою с Чимаевым: из-за этого боя они забыли, как я борюсь

Камару Усман — о поражении в бою с Чимаевым: из-за этого боя они забыли, как я борюсь
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман вспомнил поражение в своём поединке с Хамзатом Чимаевым в 2023 году, где он выступил на коротком уведомлении.

«Я кое-как боролся в том бою и кое-как был готов к этому поединку, и я принял бой на коротком уведомлении. Из-за этого боя они забыли, как я борюсь. Они стали пренебрежительными и неуважительными к моей борьбе», — приводит слова Усмана Red Corner MMA.

Напомним, Усман победил одного из ведущих бойцов полуcреднего дивизиона UFC Хоакина Бакли в главном событии турнира UFC on ESPN 69, который прошёл в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (США).

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли
Материалы по теме
Акела не промахнулся. Усмана поспешили списать — а он разобрал крутого нокаутёра
Акела не промахнулся. Усмана поспешили списать — а он разобрал крутого нокаутёра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android