Камару Усман — о поражении в бою с Чимаевым: из-за этого боя они забыли, как я борюсь

Бывший чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман вспомнил поражение в своём поединке с Хамзатом Чимаевым в 2023 году, где он выступил на коротком уведомлении.

«Я кое-как боролся в том бою и кое-как был готов к этому поединку, и я принял бой на коротком уведомлении. Из-за этого боя они забыли, как я борюсь. Они стали пренебрежительными и неуважительными к моей борьбе», — приводит слова Усмана Red Corner MMA.

Напомним, Усман победил одного из ведущих бойцов полуcреднего дивизиона UFC Хоакина Бакли в главном событии турнира UFC on ESPN 69, который прошёл в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (США).