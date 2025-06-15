Иржи Прохазка отреагировал на победу Камару Усмана над Бакли

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка прокомментировал победу экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана в поединке с одним из топовых полусредневесов Хоакином Бакли.

«Только что посмотрел главный бой сегодняшнего дня. Поздравляю Камару Усмана с доминирующей и уверенной победой и, что самое важное, — это было действительно мощно», — написал Прохазка на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Усман победил Бакли единогласным решением судей в главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, который проходил в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США).