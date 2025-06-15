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Белал Мухаммад рассказал, каким будет их возможный бой с Камару Усманом

Белал Мухаммад рассказал, каким будет их возможный бой с Камару Усманом
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался по поводу потенциального боя против бывшего чемпиона в этом дивизионе Камару Усмана.

«Наш бой не будет таким, как его поединок с Бакли… Ты не сможешь повалить меня вот так. Весь бой будет выглядеть как пятый раунд вашего с ним поединка. Ты можешь выбрать время, выбрать место, и давай сделаем это», — сказал Мухаммад на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Напомним, Усман в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США) выступил в главном событии турнира UFC on ESPN 69, где он одолел единогласным решением судей одного из рейтинговых бойцов полусреднего веса Хоакина Бакли.

UFC 2025. UFC on ESPN 69, Атланта, США
Камару Усман (W) — Хоакин Бакли
15 июня 2025, воскресенье. 07:40 МСК
Камару Усман
Окончено
UD
Хоакин Бакли
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