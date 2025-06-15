Белал Мухаммад рассказал, каким будет их возможный бой с Камару Усманом

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался по поводу потенциального боя против бывшего чемпиона в этом дивизионе Камару Усмана.

«Наш бой не будет таким, как его поединок с Бакли… Ты не сможешь повалить меня вот так. Весь бой будет выглядеть как пятый раунд вашего с ним поединка. Ты можешь выбрать время, выбрать место, и давай сделаем это», — сказал Мухаммад на видео, опубликованном на своей странице в социальной сети.

Напомним, Усман в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США) выступил в главном событии турнира UFC on ESPN 69, где он одолел единогласным решением судей одного из рейтинговых бойцов полусреднего веса Хоакина Бакли.