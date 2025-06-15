Назим Садыхов поддержал Хоакина Бакли после поражения от Камару Усмана

Азербайджанский проспект лёгкого дивизиона UFC Назим Садыхов выразил слова поддержки в адрес американского полусредневеса Хоакина Бакли, который потерпел поражение от экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

«Есть что-то благотворное в созерцании того, как эти старые легенды поворачивают время вспять. Бакли незачем вешать нос, он по-прежнему будущая угроза титулу в этом дивизионе», — написал Садыхов на своей странице в социальной сети.

Напомним, Бакли проиграл Усману единогласным решением судей в главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC on ESPN 69, который состоялся в ночь с 14 на 15 июня в Атланте (Джорджия, США).