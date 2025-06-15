Роуз Намаюнас высказалась по поводу ожидаемого поединка Аманды Нуньес с Кайлой Харрисон

Экс-чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Роуз Намаюнас дала комментарий по поводу предстоящего поединка между действующей чемпионкой легчайшего дивизиона Кайлой Харрисон и бывшей двойной чемпионкой Амандой Нуньес.

«Прогноз? Да у меня пока нет прогноза, я не знаю, кто победит. Но я большая фанатка Кайлы Харрисон. Мне нравится, как она говорит о своей вере в Иисуса и проповедует Евангелие. Из-за этого я немного предвзята, так что болеть я буду за Кайлу», – приводит слова Намаюнас Sportskeeda.

Напомним, Харрисон отобрала титул у Джулианны Пеньи в соглавном событии турнира UFC 316, который прошёл в начале июне 2025 года в Ньюарке (США).