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Роуз Намаюнас высказалась по поводу ожидаемого поединка Аманды Нуньес с Кайлой Харрисон

Роуз Намаюнас высказалась по поводу ожидаемого поединка Аманды Нуньес с Кайлой Харрисон
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Экс-чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Роуз Намаюнас дала комментарий по поводу предстоящего поединка между действующей чемпионкой легчайшего дивизиона Кайлой Харрисон и бывшей двойной чемпионкой Амандой Нуньес.

«Прогноз? Да у меня пока нет прогноза, я не знаю, кто победит. Но я большая фанатка Кайлы Харрисон. Мне нравится, как она говорит о своей вере в Иисуса и проповедует Евангелие. Из-за этого я немного предвзята, так что болеть я буду за Кайлу», – приводит слова Намаюнас Sportskeeda.

Напомним, Харрисон отобрала титул у Джулианны Пеньи в соглавном событии турнира UFC 316, который прошёл в начале июне 2025 года в Ньюарке (США).

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